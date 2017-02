(rtn/ots) Aus bislang ungeklärter Ursache ist die mit 52 Passagieren besetzte Hafenrundfahrtbarkasse "Lütte Deern" mit dem Schleusentor der Ostseite der Ellerholzschleuse kollidiert. Durch den Aufprall wurden acht Fahrgäste und ein Besatzungsmitglied verletzt.



Die verletzten Personen wurden nach medizinischer Erstversorgung in die umliegenden Krankenhäuser eingeliefert werden. An der Schleuse als auch an der Barkasse entstanden nur leichte Sachschäden. Die genaue Rekonstruktion des Unfallherganges ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Nach Rücksprache mit den Krankenhäusern wurde keine der verletzten Personen stationär aufgenommen. Die Ermittlungen dauern an.