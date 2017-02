(rtn) Fussballturnier für den guten Zwecks. Die 1. Fußballfrauen des ATSV starteten am Sonntag in der Sporthalle am Berufsschulzentrum Ahrensburg das erste eigene Hallenturnier. Der Reinerlös des Benefiz-Turniers ist zu 100 Prozent für den Ahrensburger Hospizverein bestimmt.



Zehn Mannschaften aus Stormarn und Hamburg treten in der KBS-Sporthalle in Ahrensburg gegeneinander an. Der Reinerlös ist für den Hospizverein Ahresnburg bestimmt, dessen Mitglieder ehrenamtlich in der Sterbe- und Trauerbegleitung tätig sind.



Die Organisatorinnen sind begeistert „von der großartigen Unterstützung die wir von vielen Unternehmen aus Ahrensburg und Umgebung erhalten haben. Nicht nur für unser Buffet, auch für die große Tombola haben wir zahlreiche Spenden erhalten. Ein besonderen Dank geht dabei an Familia Ahrensburg, dessen Marktleiter Hans-Jürgen Studt die Benefizaktion mit Getränken, Würstchen und Preisen für die Tombola unterstützt". Der Eintritt für das Turnier ist frei, es ist aber ein Spendenschwein aufgestellt.