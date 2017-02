(rtn) In der Nacht ist ein großer Haufen Sperrmüll vor einem Mehrfamilienhaus Am Ladenzentrum in Reinbek ausgebrannt. Rauchmelder hatten ausgelöst und die Hausbewohner hatten kurz vor Mitternacht den Notruf gewählt.



Beim Eintreffen der ersten Feuerwehrleute brannte der rund acht mal acht Meter große Sperrmüllhaufen bereits in voller Ausdehnung und schwarzer Rauch zog gegen das Haus.

Unter Atemschutz löschten die Feuerwehrleute die Flammen ab. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde das Treppenhaus und eine Wohnungüber prüft, deren Fenster aufstand. Die Brandursache ist unklar. Die Polizei ermittelt.



Im Einsatz waren: FF Reinbek, Rettungsdienst und Polizei