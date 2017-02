(rtn) Zwei bewaffnete und maskierte Männer überfielen eine Spielhalle in der Lauenburger Straße in Börnsen. Trotz einer Sofortfahndung mit Hubschrauber, Polizeihunden und mehreren Funkstreifenwagen entkamen die Täter unbekannt. Sie benutzten dazu einen Skoda, dessen Fahrer sie unter Waffengewalt zwangen sie mitzunehmen.





Nach Angaben der Polizei betraten am Sonntagabend gegen 19.25 Uhr zwei maskierte Personen die Spielhalle und forderten von dem 75 Jahre alten Mitarbeiter unter dem Vorhalt von einer Pistole und einer Machete die Herausgabe von Bargeld. Um der Forderung offensichtlich Nachdruck zu verleihen, schlug ein Tätermit der Machete auf den Verkaufstresen. Durch den Mitarbeiter wurde danach eine geringe Menge Bargeld ausgehändigt.



Anschließend flüchteten die Tatverdächtigen zunächst zu Fuß vom Tatort. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand zwangen die Tatverdächtigen unter dem Vorhalt einer Schusswaffe einen Skoda-Fahrer sie mitzunehmen. Nach kurzer Fahrt würgte der Fahrer

seinen Pkw ab, so dass die Täter ausstiegen. Auf der weiteren Flucht wollten diese sich in einem Wohnhaus verstecken, wo sie von einem Anwohner bemerkt wurden. Dieser wollte einen Tatverdächtigen festhalten, musste diesen aber loslassen, nachdem er vom anderen Tatverdächtigen mit Steinen beworfen worden war. Dabei wurde der Anwohner nicht getroffen. Gegen 20:20 Uhr klingelten die Tatverdächtigen an einem Einfamilienhaus und baten den Bewohner ihnen ein Taxi zu rufen. Mit diesem ließen sich die Tatverdächtigen zu einem Bahnhof nach Hamburg-Bergedorf fahren.



Da es zwischenzeitlich Hinweise gegeben hatte, dass die Täter in einen angrenzenden kleinen Wald geflüchtet sind, wurde dieser umstellt. Trotz des Einsatzes von Wärmebildkameras, Diensthunden und einen Polizeihubschrauber aus Mecklenburg-Vorpommern konnten die Tatverdächtigen nicht mehr angetroffen werden. Durch die Tatverdächtigen wurden glücklicherweise keine Personen verletzt.



Die Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden:



Täter 01: ca. 170 cm groß, schlank, 18-25 Jahre alt, kurze schwarze Haare,

dunkler Pullover.

Täter 02: ca. 175 cm groß, schlank, 18-25 Jahre alt,

schwarze Haare, Bekleidung nicht näher bekannt.



Im Skoda konnte eine Machete aufgefunden werden. Das Auto wurde zur Spurensicherung sichergestellt und von einem Abschlepper abgeholt.



Eingesetzt waren zahlreiche Einsatzfahrzeuge und Diensthundeführer aus SH, MV und HH, ein Polizeihubschrauber aus MV, der Zentrale Kriminalpolizeiliche Dauerdienst aus Lübeck sowie die Kripo Geesthacht.



Ein Zusammenhang mit weiteren Raubüberfällen in der Region wird geprüft.



Zeugen gesucht: Wer kann Angaben zum Überfall machen? Wem ist in Börnsen eine Person aufgefallen, auf die die Beschreibung zutrifft? Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Geestacht unter der Telefonnummer 04152 / 8003-0