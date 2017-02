(rtn) Mit ihrer 14. Staffel schlägt die ARD-Telenovela "Rote Rosen" ein weiteres Kapitel auf und verführt mit dem Duft frischer Cupcakes und gerösteter Kaffeebohnen, den die neue Hauptdarstellerin Patricia Schäfer als Konditorin Helen anbietet.



Nach Jahren im Ausland trifft Helen ihre Jugendfreundin Sigrid (Dana Golombek) in Lüneburg wieder, mit der sie eine gemeinsame Konditoren-Ausbildung verband. Helen entschied sich jedoch, dem jungen Archäologen Arne (Christian Rudolf) in die Welt der internationalen Ausgrabungen zu folgen. Zurück in Lüneburg sind die Freundinnen von der Idee begeistert, gemeinsam ein schickes Cupcake-Cafe zu eröffnen, zu dem der Abenteurer Peer (Jörg Pintsch) seine Fair Trade-Kaffeeröstung beisteuert. Dabei bleibt es jedoch nicht - und schnell werden aus Freundinnen Rivalen. Die neuen Folgen sind ab Mitte April 2017 im Ersten zu sehen.



In weiteren neuen Rollen spielen Malin Steffen als Helens Tochter Swantje, die kurz vor dem Abi alles hinschmeißt, um Style-Bloggerin zu werden, und Henrike Fehrs als Sigrids Tochter und Swantjes bewundertes Vorbild, die Lifestyle-Channel-Queen „JC" Jacqueline. Jonathan Beck lässt sich als Carlas „kleiner Sohn Timo" auf eine Affäre ein, die die Rosenhaus-Bewohner beinahe unversöhnlich spalten wird. Quelle: ARD



Unsere Bilder auf dem rtn-media-server zeigen: Jörg Pintsch, Jonathan Beck, Henrike Fehrs,, Patricia Schäfer, Dana Golombek, Malin Steffen und Christian Rudolf