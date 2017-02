(rtn) NDR 2 holte am Montagabend die Sängerin, Songwriterin und Komponistin Amy Macdonald für ein exklusives stars@ndr2 Konzert ins Rolf-Liebermann-Studio nach Hamburg. Wir waren dabei.



Insgesamt 400 NDR 2 Hörer konnten dabei sein, als die schottische Singer/Songwriterin ihr viertes Album "Under Stars" präsentierte - und das vier Tage bevor dieses Album am 17. Februar veröffentlicht wird.



2007 stürmte die Sängerin, Songwriterin und Komponistin mit ihrem Debütalbum "This Is The Life" die Charts. Mit dem zweiten Album "A Curious Thing" (2010) und dem dritten Werk "Life In A Beautiful Light" (2012) setzte sie ihre Erfolgsgeschichte fort. So entstanden erfolgreiche Hits wie "Slow It Down", "Poison Prince", "Mr. Rock 'n' Roll" oder "This Is The Life". In den vergangenen vier Jahren, die zwischen dem dritten Album "Life In A Beautiful Light" und der Fertigstellung ihrer neuen LP "Under Stars" liegen, hat Amy Macdonald mehr als vier Millionen Alben verkauft und obendrein noch unzählige Preise gewonnen. Jetzt ist sie zurück: Ihre Stimme klingt noch satter und eindringlicher als auf den Vorgängern. Ein Beleg dafür ist die aktuelle Single "Dream On". Vor allem live überzeugt die Sängerin mit ihrem großen Gespür für stilvolle Songs. Quelle: ndr.de