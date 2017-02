Großfeuer zerstört Reetdachhaus

(rtn/iwe) Ein Großfeuer hat in der Nacht ein reetgedecktes Einfamilienhaus in Struckum bis auf die Grundmauerns zerstört. Schon auf der Anfahrt waren für die Feuerwehrleute die hohen Flammen zu sehen. Der Dachstuhl des knapp 150 Jahre alten Gebäudes brannte bereits in voller Ausdehnung. Schnell war klar, dass es für das Gebäude keine Rettung mehr gibt, sagte Amtswehrführer Gerd Paulsen am Einsatzort.





Gegen 1.15 Uhr wurde der Brand bemerkt und der Rettungsleitstelle über den Notruf mitgeteilt. Diese alarmierte daraufhin die Freiwilligen Feuerwehren Struckum, Breklum und Bredstedt sowie Rettungswagen und Notarzt.



„Schon beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war klar, dass es für das Gebäude keine Rettung mehr gibt, da bereits das gesamte Dach von den Flammen erfasst war“, erklärt Amtswehrführer Dirk Paulsen das Bild, dass sich den Brandschützern an der Brandstelle bot. Um auf das Grundstück zu gelangen, mussten sie zunächst ein eisernes Hoftor aufbrechen.



Von allen Gebäudeseiten sowie von der Drehleiter aus wurde der Brand bekämpft – aufgrund der starken Rauchentwicklung teilweise auch unter schwerem Atemschutz.

Ob sich die Bewohner des direkt an der Bundesstraße 5 gelegenen Anwesens in dem Haus aufgehalten haben ist noch unklar - „Aufgrund der starken Brandausbreitung konnten wir leider keine Trupps mehr in das Haus schicken um es abzusuchen“, bedauert Amtswehrführer Paulsen die ungewisse Situation.



Nach rund eineinhalb Stunden intensiver Löscharbeiten war der Brand durch die rund 70 Einsatzkräfte unter Kontrolle gebracht. Das historische, im Jahr 1868 errichtete Einfamilienhaus brannte jedoch vollkommen aus. Vorsichtshalber war auch ein Bagger angefordert worden, um den Dachstuhl abtragen zu können – dies war jedoch nicht erforderlich, da das brennende Reet bereits hinuntergestürzt war. Dennoch wird es ein stundenlanger Einsatz für die ehrenamtlichen Helfer. Amtswehrführer Dirk Paulsen rechnet damit, dass die Löscharbeiten noch bis zum Morgen andauern und eine Brandwache zumindest noch einen Teil des Tages vor Ort bleiben wird.

Die B5 musste während der Löscharbeiten halbseitig gesperrt und der Verkehr um die Einsatzfahrzeuge herumgeleitet werden. Noch während der Löscharbeiten nahm die Kriminalpolizei die Ermittlungen zur Brandursache und zum Verbleib der Bewohner des Hauses auf. Die Brandstelle wurde für weitere Untersuchungen beschlagnahmt.