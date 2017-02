(rtn) Hilferufe in einer Wohnung. Zu einem medizinischen Notfall wurden am frühen Morgen die Feuerwehr in den Birkenweg in Großhansdorf alarmiert.



Aus einer Wohnung waren Hilferufe zu hören doch der Rettungsdienst und die Polizei kamen nicht in das Haus hinein, da die Tür verschlossen war. Feuerwehrleute der FF Großhansdorf öffneten die Tür und übergaben die Patientin dem Rettungsdienst.