Gäste und Themen bei Lanz im ZDF

(rtn) Bei Lanz im ZDF waren Michael Spreng, Hugo Egon Balder, Jacky Dreksler und Alexander Probst zu Gast.



Michael Spreng, Journalist

Spreng ist überzeugt: "Es ist ernster für Frau Merkel, als es für sie jemals bei früheren Wahlen war." Der Journalist gibt seine Einschätzung zum SPD-Kanzlerkandidaten Schulz.



Hugo Egon Balder, Moderator

In der Sendung spricht Balder über seine Freundschaft zu Jacky Dreksler und sagt, wie die Lebensgeschichte ihrer Mütter sie verbindet.



Jacky Dreksler, Produzent

Gerade erschien sein Buch "Ich wünsch dir ein glückliches Leben". In der Sendung spricht Dreksler über das Leid seiner Mutter und beschreibt, welche Sorgen sie sich um ihn gemacht hat.



Alexander Probst, Missbrauchsopfer

Er war der Erste, der den Missbrauchsopfern der Regensburger Domspatzen eine Stimme gab. In der Sendung erinnert sich Probst an seine Kindheit.





Voraussichtlich am 21.02.17 sind Dirk Steffens (Moderator, Naturfilmer), Norbert Rosing (Natur- und Tierfotograf), Jochen Schropp (Moderator), Horst Evers (Kabarettist), Sabrina Tophofen (Missbrauchsopfer) in der Sendung zu Gast. Quelle: ZDF