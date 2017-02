(rtn) Nach einem Notruf rückten die Feuerwehrleute der FF Großhansdorf am Mittwochvormittag erneut zu einer Türöffnung aus. Es war bereits der zweite Einsatz für die Wehr an diesem Tag.



In einem Mehrfamilienhaus am Kortenkamp war eine leblose Person in einer Wohnung gemeldet worden. Feuerwehrleute öffneten die Tür, doch für die Patientin kam jede Hilfe zu spät. Der Notarzt konnte nur noch deren Tod feststellen. Weiterer Hintergrund ist nicht bekannt.