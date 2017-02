(rtn) Vermutlich nach einem technischen Defekt geriet heute um die Mittagszeit ein Ford Mondeo an der Ampel-Kreuzung vor Möbel Höffner in Barsbüttel in Brand. Die Insassen brachten sich in Sicherheit und alarmierten die Feuerwehr.



Ersthelfer hatten noch versucht mit Feuerlöschern den Brand zu bekämpfen. Allerdings ohne Erfolg, denn an die Flammen im Motorraum kamen sie wegen der geschlossenen Motorhaube nicht heran. Als kurze Zeit nach dem Alarm die Feuerwehrleute der FF Barsbüttel eintrafen, brannte das Auto bereits in voller Ausdehnung. Unter Atemschutz löschten die Feuerwehrleute die Flammen mit Wasser ab. Nach Abschluss der Löscharbeiten streuten sie wegen der ausgelaufenen Flüssigkeiten die Strasse mit Bindemitteln ab. Während des Einsatzes hatte die Polizei die Straße voll gesperrt.