Gasalarm in Einfamilienhaus

(rtn) Bewohner eines Einfamilienhauses in der Diektwiete in Großhansdorf hatten am Mittwochabend Gas gerochen. Sie öffneten alle Fenster und Türen, verließen das Haus und alarmierten die Feuerwehr.



Wegen der zunächst unklaren Lage hatte die Leitstelle IRLS Süd die FF Großhansdorf, die FF Ahrensburg, die Löschrgruppe Hagen, einen Spür- und Messtrupp des Löschzuges Gefahrgut (LZG Stormarn) und den Rettungsdienst zum Einsatzort geschickt. Unter Atemschutz überprüften die Feuerwehrleute das Haus und der LZG nahm parallel dazu Messungen vor. Auch der Energieversorger wurde zur Überprüfung der Gasleitungen informiert. Ein Leck an der Leitung wurde nicht gefunden, aber einen umgekippten Benzinkanister in einem Nebenraum der Heizung. Wahrscheinlich hatte der Geruch der ausgelaufenen Flüssigkeiten für eine Beunruhigung der Hausbwohner gesorgt. Für die FF Großhansdorf war dieser Einsatz bereits der dritte an diesem Tag.