(rtn) Kaum vom Einsatz "Gasalarm" im Gerätehaus zurück, wurden die Feuerwehrleute der FF Großhansdorf erneut alarmiert. Ein bisher unbekannter Verursacher hatte eine "fette" Ölspur an der Sieker Landstrasse in Richtung Ampelkreuzung am Ostring gelegt.



Mit mehreren Säcken Bindemitteln streuten die Feuerwehrleute die Ölspur ab und fegten das Mittel mit Besen ein. Währenddessen führten sie den Verkehr wechselseitig an der Einsatzstelle vorbei. Für die Wehr war dies bereits der vierte Einsatz an diesem Tag.