(rtn) Auf seiner Europa-Tournee macht die erfolgreiche Musical-Biographie ELVIS – Das Musical auch am 4. März im Mehr! Theater in Hamburg Station. Wir waren am Mittwochabend schon im Festspielhaus Bregenz dabei.



"Elvis – Das Musical" bringt die gesamte musikalische Vielfalt des "King of Rock’n’Roll" in einer zweieinhalbstündigen Show auf die Bühne, natürlich inklusive seiner größten Hits von "Love Me Tender" über "Jailhouse Rock" bis "Suspicious Minds". Neben Grahame Patrick als Elvis und Ed Enoch mit The Stamps sorgt ein hochkarätiges Ensemble aus Musikern, Sängerinnen, Tänzern und Schauspielern für authentischen Rock’n’Roll-Sound und die richtige Würze in der einzigartigen Musical-Hommage an Elvis Presley. Die Show zeigt in kleinen Szenen, original Filmsequenzen, aufwändigen Choreografien und mit fast zwei Stunden live interpretierter Musik die wichtigsten Stationen von Elvis´

musikalischer Karriere vom Gospel über den Blues bis hin zum Rock’n’Roll. Quelle: Festspielhaus Bregenz