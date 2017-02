Gäste und Themen bei Lanz im ZDF

(rtn) Voraussichtlich am 22. Februar sind Huub Stevens (Ex-Fußballtrainer), Mai-Lin Senf (Motorrad-Stuntfrau), Fabian Hambüchen (Kunstturner) und Rolf Fuhrmann (Sportjournalist) in der Sendung Markus Lanz im ZDF zu Gast.



Am 15. Februar in der Sendung waren:

Waldemar Hartmann, Moderator

Nach der UEFA Champions League Begegnung FC Bayern München gegen FC Arsenal gibt Hartmann seine Einschätzung.



Lars Lunde, Ex-Fußballprofi

Von 1986 bis 1989 stand er beim FC Bayern München unter Vertrag. 1988 hatte Lunde einen schweren Verkehrsunfall. Der Ex-Fußballprofi erinnert sich an den Unfall und seine Zeit beim FCB.



Britta Wulf, Regisseurin

Sie ist nach Sibirien gereist und hat sich dort verliebt. In der Sendung erzählt Wulf von ihrer besonderen Fernbeziehung und spricht über ihr Buch "Das Rentier in der Küche".



Heiko Wasser, Kommentator

Wasser ist Fan von Borussia Dortmund. Die Ausschreitungen rund um das Spiel BVB gegen RB Leipzig hat er mitbekommen. Der Sportjournalist sagt, warum er sich als Fan dafür schämt.



Olaf Sundermeyer, Journalist

Seit Jahren beobachtet er die Fan-Szene in Dortmund. In der Sendung gibt der Journalist seine Einschätzung zu den Ausschreitungen. Quelle: ZDF