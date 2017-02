(rtn) Kaum ein Ereignis hat die Menschen in Norddeutschland so berührt wie die Sturmflut von 1962. Insgesamt kamen 340 Menschen ums Leben, allein 315 in Hamburg. Mehr als 20.000 wurden evakuiert. Am 16. Februar 2017 jährt sich die Katastrophe zum 55. Mal. Helga Lüdemann hat die Sturmflut überlebt. Sie ging als "Flutbaby" in die Geschichte ein. Am 17. Februar 1962 wurde Helga von ihrem Vater aus der Sturmflut gerettet. Das Bild der Rettung davon ging damals um die Welt Helga ist eine echte Hamburger Deern mit lustigen blauen Augen, Zahnarzthelferin von Beruf. Sie freut sich des Lebens, weiß auch warum. Denn in diesen Tagen jährt sich zum ihr Schicksalstag, zum 55. Mal.