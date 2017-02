Als "Sporty Spice" war Melanie C. Teil der "Spice Girls". In der Sendung erinnert sich die Sängerin, wie sie über eine Zeitungsannonce Mitglied der Band wurde und spricht über ihre Solokarriere.





Elmar Theveßen, Journalist

Der Journalist sagt: "Ich glaube, Trump hat unterschätzt, dass man einen Staat nicht leiten kann wie ein Unternehmen." In der Sendung gibt Theveßen seine Einschätzung zu US-Präsident Trump.



Sylke Tempel, Journalistin

"Dass diese US-Regierung zerstörerisch ist, daran habe ich nicht den geringsten Zweifel." Sylke Tempel erklärt, warum Trump sich in einer Krise befindet.



Iny Klocke & Elmar Wohlrath, Autoren

Als Autorenpaar haben sie mehr als 13 Millionen Bücher verkauft. Viele Romane sind unter dem Pseudonym Iny Lorentz erschienen. In der Sendung spricht das Ehepaar über die Zusammenarbeit. Quelle: ZDF