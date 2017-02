(rtn) Hamburg (rtn) Ab Freitagabend fegt Norddeutschlands größte Faschingsparty LILABE durch die HAW in Bergedorf. Noch gibt es Tickets. Also, gebt Gas!



LiLaBe - Liebe, Lachen, Bergedorf feierte 2015 "40 Jahre nackten Wahnsinn", und auch dieses Jahr stehen in der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in der Lohbrügger Kirchstraße andere Anwendungen als in der Uni auf dem Programm. Dazu werden mehr als 8000 Besucher werden erwartet und für die wird einiges aufgefahren.



Ob Oldies, Schlagerparade, Top Fourty, House oder R&B, hier kommt jeder auf seine Kosten. Auf mehr als 8000 Quadratmetern wurde der Betonbau mit zirka 20 Tonnen Material in eine Discolandschaft verwandelt, mit Bullenreiten, Livebühnen und Sechs Dancefloors.

Favorisierte Kostüme des Abends: Krankenschwestern, Cops, Engel, Teufel mit viel Leder und Lack.Die Oktoberfestfans können wieder im großen Biergarten Stimmung machen bei Weißwurst und Weizenbier! Außerdem ist an über 20 Tresen und Bars für das leibliche Wohl gesorgt.

Programm an beiden Tagen: Mia Julia, Johnny Däpp. Kuno, Grazy Dolls, Sven Flohr, Chaos Team, Discofamiliy, Duo Reini & Steffi, Jägermeister Blaskapelle, Haukes Disco Show, MOVEMANIAXX, DJ D Maxwell & MC G-Punkt, Pascal Krieger, Oberbayern