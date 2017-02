(rtn) Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) hat beim traditionellen Matthiae-Mahl am Freitagabend im Rathaus die Wertegemeinschaft mit Blick auf das Flüchtlingsproblem hervorgehoben: "Für viele Männer und Frauen auf der ganzen Welt sind Kanada und Deutschland heute Länder der Hoffnung", sagte er und betonte die Freundschaft zu Kanada. Der kanadische Premier Justin Trudeau kam in diesem Jahr als Ehrengast zu dem Festakt.

Bürgermeister Olaf Scholz begrüßte den kanadischen Premierminister gegen 18.50 Uhr traditionell auf der Senatstreppe, dem sogenannten Spiegel.

Hamburg sei an diesem Abend Gastgeberin für zwei Politiker, die mit ihrem guten Namen für Frieden, Gerechtigkeit und Weltoffenheit stehen, sagte Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf Scholz in seiner Begrüßungsrede. "Dass Sie die Einladung angenommen haben, bedeutet uns viel“, sagte Scholz an die Adresse von Justin Trudeau und Sigmar Gabriel. Kanada sei ein guter Freund Europas, ein verlässlicher Verbündeter Deutschlands, für dessen Befreiung vom Nationalsozialismus auch kanadische Soldaten kämpften. „Kanada ist ein vertrauensvoller transatlantischer Partner, dessen Vorstellung von einer freiheitlichen und toleranten Gesellschaft wir uneingeschränkt teilen“, betonte der Bürgermeister.

Scholz: Faire Regeln für die Globalisierung

In seiner Rede würdigte Scholz besonders die Verdienste der beiden Ehrengäste für das Zustandekommen des europäisch-kanadischen Freihandelsabkommens Ceta. Unter ihrer Führung sei im vergangenen Herbst das Abkommen präzisiert worden mit dem Ergebnis, "dass die ökologischen und sozialen Standards noch einmal verbessert wurden". Ceta schaffe dringend nötige, faire Regeln für die Globalisierung. Es setze Maßstäbe, wie man Arbeitnehmer, Umwelt, Verbraucher und kulturelle Vielfalt auf einem offenen Markt schützen könne. "Tarifvereinbarungen, Streikrecht und Mindestlohn bleiben gültig; ein öffentlich legitimiertes Gericht für Investitionsstreitigkeiten und das Recht der Staaten auf Regulierung im Interesse des Gemeinwohls sind im Vertrag verankert", sagte Olaf Scholz. Es sei ein ermutigendes Signal, "dass sich in diesen Zeiten so viele Staaten zusammentun statt sich zurückzuziehen".

Gabriel: Standards für den Welthandel

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel betonte in seiner Rede, Hamburg stehe für Weltoffenheit und Diversität. „Hamburg ist ein Ort, an dem man weiß, dass man sich nicht abschotten darf“. Das Freihandelsabkommen Ceta sei daher wichtig. Es setze Standards für den Welthandel und helfe, die Globalisierung besser zu gestalten. Mauern zu bauen oder Schutzzölle zu errichten, sei der falsche Weg. An die Adresse des kanadischen Premiers betonte Gabriel, Justin Trudeau sei ein Freund Deutschlands: „Kanada und Deutschland stehen Seite an Seite. Gemeinsam werden wir mit unseren Partnern für unsere Ziele kämpfen“, sagte der Minister.

Eintrag ins Goldene Buch

Vor Beginn des Festmahls hatten sich die beiden Ehrengäste in das Goldene Buch der Stadt Hamburg eingetragen. Trudeau zeigte sich von der Gastfreundschaft der Hansestadt beeindruckt: "Die Schönheit und der freundliche Empfang werden immer in meiner Erinnerung bleiben", schrieb er.

Rund 400 Gäste aus Politik, Wirtschaft und Kultur waren in diesem Jahr der Einladung des Senats gefolgt. Dazu zählten neben den Senatorinnen und Senatoren auch Hamburgs Ehrenbürger. Zum Vier-Gänge-Menü, das bis kurz Beginn des Festmahls ein gut gehütetes Geheimnis war, gab es unter anderem Schleswig-Holsteiner Rinderfilet.

Beim Matthiae-Mahl 2016 waren der damalige britische Premier David Cameron und Kanzlerin Angela Merkel Ehrengäste.

Hintergrund

Der Name des historischen Ehrenmahls bezieht sich auf das Datum, an dem es traditionell stattfindet. Der Matthias-Tag am 24. Februar galt im Mittelalter als Frühlingsbeginn und Auftakt des Geschäftsjahres. Es entwickelte sich zu einem Brauch, "Vertreter der Hamburg freundlich gesonnenen Mächte" am Matthias-Tag zu einem Festmahl einzuladen. Seit 1356 feiern die Hamburger mit ihren Gästen dieses Mahl. Es ist damit das weltweit älteste heute noch begangene Festmahl.

Prominenz aus Deutschland und der ganzen Welt folgt der Einladung zum Matthiae-Mahl, darunter Staatspräsidenten, Regierungschefs und gekrönte Häupter. Rekordhalter unter den Ehrengästen ist Altbundeskanzler Helmut Schmidt. In den Jahren 1976 bis 1982 war er gleich vier Mal Ehrengast zu Matthiae. Auch seinen Nachfolgern im Amt wurde die Ehre zuteil, Matthiae in Hamburg zu feiern. Helmut Kohl, Gerhard Schröder und Angela Merkel nahmen die Einladung gerne an. Im Frühjahr 2003 empfing Bürgermeister Ole von Beust Königin Silvia von Schweden und Tennisstar Steffi Graf. Im Jahr 2006 besuchten Kronprinz Frederik von Dänemark und seine Frau Mary das Ehrenmahl. Besuch aus Dänemark begrüßte Bürgermeister Olaf Scholz auch 2014, als die dänische Ministerpräsidentin Helle Thorning-Schmidt zu Gast war. Weiterer Ehrengast war Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD), der verspätet von einer Friedensmission direkt von Kiew nach Hamburg flog.

Am Abend des Matthiae-Mahls kümmern sich rund 150 Service-Kräfte um das Wohl der Gäste, zahlreiche weitere Mitarbeiter wirken unbemerkt hinter den Kulissen.

Unmittelbar nach einem erfolgreichen Matthiae-Mahl beginnen mit der Auswahl und Einladung der Ehrengäste schon wieder die Vorbereitungen für das nächste Jahr.

