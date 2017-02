(rtn) In der 789. Ausgabe der NDR Talk Show hatten Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt folgende Gäste in der Sendung: Matthias Schweighöfer, Florian David Fitz, Johann Lafer, Ulrich Walter, Lina Larissa Strahl, Lisa-Marie Koroll, Kate Kitchenham und Achim Sam.

Matthias Schweighöfer, Schauspieler und Sänger

Er ist einer der erfolgreichsten Schauspieler und Filmproduzenten Deutschlands: Matthias Schweighöfer. Und er ist ein Multitalent. Er liebe es, so hat er einmal gesagt, die Lieder für seine Kinofilme selbst auszusuchen. Doch damit nicht genug mit seiner Leidenschaft für die Musik. Bereits in seinem Film "Der Nanny" hat er 2015 den Song "Fliegen" selbst gesungen. Was anfangs nur ein kleines Sideprojekt war, hat er nun ausgebaut.

Florian David Fitz, Schauspieler

Letztes Jahr hat er nicht nur in erfolgreichen Filmen wie "Willkommen bei den Hartmanns" und "Terror" mitgespielt, sondern auch - gemeinsam mit seinem Freund Matthias Schweighöfer - viel Lob und Preise für den Film "Der geilste Tag" bekommen: Florian David Fitz. Für seine aktuelle Rolle hat der 42-Jährige jetzt die Perspektive gewechselt und einen Hund synchronisiert. In der Bestsellerverfilmung "Bailey - Ein Freund fürs Leben" leiht er der Hauptfigur seine Stimme, einem liebevollen und treuen Hund, der sein tristes Leben als Straßenköter satt hat und als wunderschöner Rassehund wiedergeboren wird. Florian David Fitz ist selbst seit langer Zeit begeisterter Hundebesitzer. Sein Jack-Russell-Terrier Elmo darf sein Herrchen auch schon mal zu Interviews und Filmpremieren begleiten. Ob ihm die Arbeit an dem Film geholfen hat, seinen Elmo und andere Hunde jetzt noch besser zu verstehen, verrät Florian David Fitz in der NDR Talk Show.

Johann Lafer, Gastronom

Sternekoch, Unternehmer, Buchautor, Hochschulprofessor, Hubschrauberpilot und nicht zuletzt Fernsehstar. Johann Lafer hat sich vom Küchenhelfer in Graz zum Gourmet-Allrounder entwickelt. Er hat bei Witzigmann, Jörg Müller und bei Lenôtre in Paris gelernt. Er hat sich Sterne erkocht, wurde zu Deutschlands bestem Patissier gekürt, zum Koch des Jahres, er hat Goldmedaillen gewonnen und Orden bekommen, er hat für Gorbatschow, Chirac, Kohl und die Familie Clinton gekocht. Seit Jahren betreibt er sein Hotelrestaurant Le Val d'Or auf der Stromburg im Hunsrück, das mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet ist.

Ulrich Walter, Physiker und ehemaliger Astronaut

Der Physiker Ulrich Walter ist zusammen mit sechs anderen Astronauten 1993 an Bord der Raumfähre Columbia ins All aufgebrochen. Schon seit seiner Jugend war Walter fasziniert vom Weltraum. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Seit 2003 leitet er den Lehrstuhl für Raumfahrttechnik an der Technischen Universität in München. In seinem Buch "Im Schwarzen Loch ist der Teufel los" erklärt er wissenschaftlich fundiert, aber allgemeinverständlich alles Wissenswerte über das Weltall und nimmt den Leser mit zu den faszinierenden Expeditionen in die unbekannten Sphären des Universums.

Lina Larissa Strahl und Lisa-Marie Koroll, Schauspielerinnen

Seit drei Jahren verzaubern sie als Bibi und Tina Millionen von Kinozuschauern: die Jungschauspielerinnen Lina Larissa Strahl und Lisa-Marie Koroll. Regisseur Detlev Buck besetzte die beiden heute 19-Jährigen in seiner Kinoadaption der Hörspielreihe "Bibi & Tina", den Geschichten rund um die Hexe Bibi Blocksberg und ihre Freundin Tina Martin. Jetzt kommt der vierte Teil in die Kinos: "Bibi & Tina -Tohuwabohu Total". Wie sich das Leben von Lina Larissa Strahl und Lisa-Marie Koroll nach den großen Erfolgen der Filme verändert hat, ob sie privat auch so verrückt nach Pferden sind wie in ihren Rollen und wie ihre Berufsplanung nach dem Abitur jetzt aussieht, das erzählen sie in der NDR Talk Show.

Kate Kitchenham, Zoologin und Hundetrainerin

Sie hat in Hamburg Zoologie studiert und unterrichtet seit vielen Jahren Hundehalter als Trainerin. In der ZDF-Sendung "Der Haustier-Check" berät sie Menschen, die gerne ein Haustier hätten und findet mit ihnen zusammen heraus, welches Tier zu ihnen passt, beziehungsweise welche Hunderasse für die zukünftigen Besitzer die richtige ist. Immer an ihrer Seite: ihr Husky-Dalmatiner-Schäferhund-Labrador Mischling Erna und der Jack-Russel-Pudel-Welpe Knox. Knox begleitet Kate Kitchenham auch bei diversen TV-Auftritten und wird auch in der NDR Talk Show mit von der Partie sein. "Keiner liest Menschen so gut wie der Hund." sagt die 42-jährige Hamburgerin und gibt wichtige Tipps, wie man sich vor der Manipulation durch unsere Vierbeiner schützen kann.

Achim Sam, Food-Comedian

Heutzutage jagt ein Ernährungstrend den nächsten: Clean Eating, Superfood, Soft-Pairing! Rohkost oder Pulvernahrung? Wer soll da noch durchblicken? Und wem nützt die Diskussion darüber, ob Astronauten sich gesünder ernähren als Neandertaler? Mit einer erfrischenden Mischung aus Comedy und Ratgeber weist der diplomierte Ernährungswissenschaftler Achim Sam den Weg durchs Lebensmittel-Labyrinth. In seinem Bühnenprogramm "ISS WAS?!" bringt der Hamburger Licht ins Dunkel der Lebensmittelindustrie. Seine Zuschauer erfahren unter anderem die Wahrheit über die Weizenwampe, Low Carb, Vegan, Paleo und Co. Achim Sam weiß, was Hüftpolster lieben und wie man sie zum Schmelzen bringt, denn er selbst war früher übergewichtig. Quelle: ndr.de