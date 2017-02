Gute Nachrichten für alle Storchenfreunde: Weißstorch Rolf ist aus dem Winterquartier zurück und zeigte sich gestern erstmals wieder im Horst in Hamburg-Curslack. Traditionell treffen die männlichen Störche etwas früher in ihren angestammten Nistplätzen ein und warten dann auf die Rückkehr ihrer Weibchen.



2016 haben Rolf und Maria - wie auch im Jahr zuvor - drei Junge erfolgreich aufgezogen. Wir sind gespannt und drücken die Daumen für eine erfolgreiche Brutsaison 2017!





Storchenschutz-Aktivitäten des NABU Hamburg



Zum Schutz der Störche pflegt und entwickelt der NABU in den Kirchwerder Wiesen die wichtigen Feuchtwiesen, auf denen die Hamburger Störche Nahrung finden. Dazu werden z.B. Gräben angestaut, damit Frösche und andere Tiere gute Lebensbedingungen haben. Zudem kümmert sich NABU-Storchenexperte Jürgen Pelch ehrenamtlich um insgesamt 50 Storchenhorste und schafft somit Voraussetzungen dafür, dass es auch in Zukunft noch Störche in der Hansestadt gibt.



http://hamburg.nabu.de/tiere-und-pflanzen/voegel/weissstorch/12440.html