(rtn) Vermutlich nach einer Vorfahrtverletzung sind auf der Kreuzung Randersweide zur Nettelnburger Straße in Hamburg zwei Autos miteinander Kollidiert. Ein Auto stürzte auf die Fahrerseite und knickte dabei Verkehrsschilder um. Ein weiteres Auto wurde von einem Straßenschild getroffen.



Erstmeldungen wonach Personen in den Unfallfahrzeugen eingeklemmt wären, bestätigten sich nicht. Von den insgesamt fünf am Unfall beteiligten Personen wurde ein Mann verletzt. Er wurde nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.Feuerwehrleute sicherten die Unfallstelle, versorgte die Unfallbeteiligten und räumten die Straße wieder frei. Die Polizei leitete den Verkehr an der Unfallstelle vorbei.





Im Einsatz waren die Feuerwehren Bergedorf, Nettelnburg, zwei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) , BDI und die Polizei