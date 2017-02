(rtn) Bei Bettina Böttinger im Kölner Treff des WDR waren Dr. Yaele Adler, Rebecca Immanuel, Petra Gerster, Christian Nürnberger, Bettina Boettinger, Mareile Hoeppner, Bela B, Axel Stein in der Sendung zu Gast.



Axel Stein

Bekannt wurde er durch die Sat1-Comedyserie "Hausmeister Krause - Ordnung muss sein", über zehn Jahre spielte Axel Stein darin den leicht pummeligen Hausmeistersohn Tommie Krause. Seit dem ist der Schauspieler aus der Film- und Fernsehlandschaft nicht mehr wegzudenken. Ganz aktuell ist er ab Donnerstag im Kino neben Carolin Kebekus zu sehen - in der Komödie "Schatz, nimm du sie!". Wie er überhaupt auf die Leinwand kam, warum er so gerne spießig ist, darüber wird Axel Stein im Kölner Treff erzählen.



Devid Striesow

Ursprünglich wollte er Goldschmied werden oder Musiker! Dann entschied sich der auf Rügen geborene und in Rostock aufgewachsene Striesow doch die Schauspielschule zu besuchen. Inzwischen gilt er als einer Besten seiner Generation. Im Reformationsjahr 2017 ist der vielseitige Schauspieler nun am 22. Februar als Martin Luther zu sehen. Erzählt wird die Geschichte aus der Perspektive seiner Ehefrau Katharina, einer ehemaligen Nonne, die sich an der Seite des Reformators zur klugen Geschäftsfrau und ebenbürtigen Partnerin entwickelte.



Dr. Yael Adler

"Die Haut kann riechen und hören", sagt Dr. Yael Adler. Die Fachärztin für Haut- und Geschlechtskrankheiten, die in Berlin eine eigene Praxis hat, ist die Expertin, wenn es um Fragen zum größten Organ des Menschen geht. In ihrem Buch "Hautnah" wird uns auf einfühlsame und unterhaltsame Weise alles rund ums Thema Haut erklärt. Dabei werden Tabus wie Fußkäse, Schweiß und Pusteln nicht ausgespart, aber auch die Fragen geklärt, weshalb Männer - angeblich - keine Cellulite kennen oder Sex (auch) gut für die Haut ist. Das alles und was die "Latte Macchiato-Generation" falsch macht, erzählt sie uns im "Kölner Treff"...



Bela B

Als Schlagzeuger der Punkrock-Band "Die Ärzte" zählt Bela B längst zur Popgeschichte unseres Landes. In seinem aktuellen Projekt kann er endlich seine drei Leidenschaften; Spaghetti Western, Musik und Comics verbinden. "Sartana - noch warm und schon Sand drauf" ist ein Live-Western-Comic in Concert. Die passende Musik liefert Bela mit seiner neuen CD "Bastard" gleich dazu. Wer seine Kinohelden waren und was er mit der "Augsburger Puppenkiste" verbindet, das erzählt er bei uns, im "Kölner Treff".



Mareile Höppner

Spätestens seitdem Mareile Höppner das Magazin Brisant im Vorabendprogramm der ARD moderiert, gilt sie bei den Zuschauern als Fachfrau für Unterhaltung und Prominenz. Die gebürtige Fränkin macht aber nicht nur auf dem Boulevard der Stars und Sternchen eine gute Figur, sondern hat sich auch als versierte Adelsexpertin bei royalen Großereignissen einen Namen gemacht. Im Kölner Treff sprechen wir mit der sympathischen Moderatorin, die einstmals Religionslehrerin werden wollte und Mutter eines Sohnes im Vorschulalter ist, über vielfältige Interessen und Lebenswelten.



Petra Gerster & Christian Nürnberger

Die beliebte "heute"-Moderatorin und der umtriebige Publizist sind nicht nur privat seit über 30 Jahren ein bestens eingespieltes Team, sondern auch ein produktives Autoren-Gespann, das mehrere Bestseller über Erziehung und Bildung geschrieben hat. Passend zum 500-jährigen Reformationsjubiläum haben sich die beiden auf Spurensuche nach Martin Luther und seiner Frau Katharina von Bora begeben. Im Kölner Treff verraten sie, welche Rolle die Religion in ihrem Leben spielt und was es mit dem rebellischen Mönch, der entlaufenen Nonne und dem größten Bestseller aller Zeiten auf sich hat. Zudem erzählt das Ehepaar von seinem ganz privaten Rollentausch: Während Petra Gerster im Fernsehen Karriere machte, kümmerte sich Christian Nürnberger zu Hause um die zwei gemeinsamen Kinder. Quelle: WDR