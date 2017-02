(rtn) Der BAL MASQUÉ ist eine jährliche Benefizveranstaltung, deren Erlöse auch dieses Mal der Kinder- und Jugendarbeit des Museums für Kunst und Gewerbe zugute kommen. Der Erlös von Tombola, Auktion und Spenden ist für das Projekt "PILOT INKLUSION" bestimmt. Zahlreiche prominente Gäste haben die Veranstaltung unterstützt.





Dem Museum für Kunst und Gewerbe (MK&G) in Hamburg ist es ein ganz besonderes Anliegen, in der Bildungs- und Vermittlungsarbeit die jungen Menschen zu erreichen:







"Dabei geht es uns nicht nur um Bildung, sondern auch um gesellschaftliche Teilhabe. Unabhängig von Herkunft, Religion, gesellschaftlicher Stellung, psychischen, physischen oder kognitiven Einschränkungen sollten dabei alle Gruppen berücksichtigt werden. Das gilt insbesondere für Kinder und Jugendliche, die mehr als alle anderen ein Recht auf Bildung haben.



Seit 2015 entwickeln wir im Rahmen des bundesweiten Projekts „PILOT INKLUSION“ modulare Angebote, die möglichst vielen Menschen eine kulturelle Teilhabe ermöglichen sollen. Wir fokussieren uns dabei zunächst auf den Bereich VERSTEHEN, bsplw. durch Angebote in Einfacher Sprache. Von diesen Angeboten profitieren nicht nur Menschen mit kognitiven Einschränkungen, sondern auch Kinder im Grundschulalter, Jugendliche aus sozial schwierigen Umfeld oder Menschen mit Migrationshintergrund, die die deutsche Sprache (noch) nicht so gut beherrschen. Darüber hinaus können wir seit diesem Jahr – unterstützt durch Spenden – spezielle Führungen für Flüchtlinge („MK&G für NEWCOMER“) anbieten, die mittlerweile von vielen Integrationsklassen und -kursen dankbar wahrgenommen werden. Quelle: MKG

Unsere Bilder auf dem rtn-media-server zeigen: Frank Otto und Nathalie Volk, H.P. Baxxter mit Freundin Lysann und Nova Meierhenrich, Marie Amiere, Mousse T, Anna Leusch und Johannes Leusch, Jenny Falckenberg und Stefanie Stoltzenberg, Franziska Stuenkel, Lutz Marmor und Christina-Maria Peukert, Claus Strunz und Anne Meyer-Minnemann, Andrea Lüdke, Nadine Geigle, Shima Lehmann mit David Schoettli