Helene Nissen und Cathrine Jauer rockten den Saal im Landgasthof Langenrade in Ascheberg bei Ascheberg rockt! Wir waren dabei.





Helene Nissen ist noch gut in Erinnerung mit ihrem grandiosen Auftritt beim Vorentscheid zum Eurovision Song Contest in Köln. Dort belegte sie einen hervorragenden 3. Platz und zeigte, dass sie es mit den Großen der Branche aufnehmen kann. Die Jury war voll des Lobes für Helenes Stimme und ihre Ausstrahlung. Die 20 jährige aus Hollingstedt begeistert mit modernem Alternativ Poprock, hat eine Liebe zu Johnny Cash und dem Blues und wird bestimmt viel von ihrer Teilnahme am Vorentscheid des ESC zu erzählen haben.



Cathrine Jauer - Musik von der Westküste, aber alles andere als „platt“ sondern authentisch, ehrlich und kraftvoll – Cathrine präsentiert eigene Songs, die ins Ohr gehen. Wenn Cathrine Jauer die Bühne betritt, dann ist das mehr als die übliche musikalische Kneipenkost. Musikkenner ziehen Vergleiche mit Melissa Etheridge. Im vergangenen Jahr belegte die Nordfriesin den zweiten Platz beim Musikwettbewerb des NDR "Schleswig-Holstein Hammer". Quelle: Eventhint.com



Weitere Infos gibt es unter http://www.ascheberg-rockt.de oder auf Facebook: Ascheberg Rockt e.V.



Demnächst zu Gast in Ascheberg: Torfrock, Stephan Sulke, Ian Cussick & Band, Extrabreit, Nervling, Les Brünettes, Lake, Stefan Gwildis (in Planung), Katja Ebstein u.v.a.