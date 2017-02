(rtn) In unmittelbarer Nähe der Bahnstrecke ist in der Nacht an der Twiete in Tremsbüttel ein Auto komplett ausgebrannt. Schon von weitem waren die hohen Flammen zu sehen.



Unter Atemschutz löschten die Feuerwehrleute das brennende Auto mit Wasser ab und verhinderten, dass der Brand auch auf den Wald übergegriffen hat. Einen nahestehender Baum hatten die Flammen bereits erfasst. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde die Brandstelle mit einer Wärmebildkamera nach möglichen Glutnestern überprüft. Die Brandursache ist noch nicht bekannt. Die Polizei nahm am Brandort die Ermittlungen auf.

Im Einsatz waren FF Tremsbüttel und die Polizei