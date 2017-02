(rtn) Erste Hilfe stand an diesem Wochenende für die Kids in Scharbeutz auf dem Plan. "Wir haben mit unseren Kids an diesem Wochenende das sogenannte Seepferdchen der Ersten Hilfe gemacht", so der Leiter der Kinderfeuerwehr Scharbeutz David Siegmund.

Jeden Samstag treffen sich die Kids im Alter von 6-10 Jahren von der Kinderfeuerwehr Scharbeutz bei der Feuerwehr und haben nach dem Motto „Spielen, Entdecken, Löschen“ Spaß bei der Feuerwehr. An diesem Wochenende haben die Kids Erste Hilfe kennen gelernt und selber gelernt.



„Mit dem Pflasterpass machen die Kids die ersten Schritte mit der Ersten Hilfe und bekommen ein Gefühl für Gefahren in Heim, Schule und Freizeit. In Deutschland verletzt sich alle 18 Sekunden jemand, deshalb wollen wir den Kids die altersgerechten Grundlagen der Erste-Hilfe mit dem Pflasterpass beibringen“, so der Ausbilder René Konietzny von der Brandschutzfirma Branduno aus Scharbeutz.



„Die Firma Branduno sponsert der Kinderfeuerwehr den kompletten Lehrgang „Pflasterpass“ – nicht nur das Personal sowie Material für den Erste-Hilfe-Kurs, sondern auch noch den „Pflasterpass“ selbst – eine Bescheinigung wie beim Schwimmen das Abzeichen des Seepferdchen“, so David Siegmund erfreut über diese Spende und das Engagement der Firma.

Zu einer guten Erste-Hilfe gehört natürlich eine ganze Menge, aber genau das lernen die Kids bereits in ihrem jungen Alter bei der Kinderfeuerwehr – Verhalten bei Unfällen, Notruf absetzen, Erste-Hilfe leisten und so weiter. In der Kinderfeuerwehr Scharbeutz lernen die Kids auf spielerische Art und Weise vieles zum Thema Feuerwehr und der Erste-Hilfe, aber natürlich gehören auch das Spielen, die Kreativität beim Basteln und Malen oder das einfache Toben dazu.



„Die Kids haben heute ihre erste Pflaster geklebt und einen Verband bei einer Verletzung gemacht. Wir hatten mit den Kids viel Spaß und sie haben super mitgemacht beim Kurs, also die Kids der KFS 80 sind für den Notfall bereit“, so Ausbilder René Konietzny weiter.

Quelle: Text: FFS Foto: DS