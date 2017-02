(rtn) Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Saarbrückenstraße in Kiel haben Feuerwehrleute am Montagvormittag eine Katze gerettet und zum Tierarzt gebracht.



Menschen wurden nicht verletzt, alle Bewohner hatten sich rechtzeitig in Sicherheit gebracht. Unter Atemschutz löschten die eingesetzten Feuerwehrleute die Flammen ab.

Die Wohnung wurde nach dem Brand für unbewohnbar erklärt. Die Brandursache und die Höhe des Sachschadens sind noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt.



Im Einsatz waren: Löschzug der Hauptwache, FF Russee und ein Rettungswagen des ASB