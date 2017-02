(rtn) Bei einem Unfall wurde am späten Dienstagnachmittag eine 65 Jahre alte Autofahrerin in Ahrensburg verletzt. Die Frau war mit ihrem Audi A 4 auf der Hagener Allee von der Fahrbahn abgekommen und gegen mehrere Bäume und ein hölzernes Hinweisschild geprallt.



Der Wagen überschlug sich und blieb Höhe des Alfred-Rust-Wanderweges auf dem Dach lim Wald liegen. Erstmeldungen wonach die Frau in ihrem Auto eingeklemmt wäre, bestätigten sich glücklicherweise nicht. Feuerwehrleute holten sie gemeinsam mit dem Rettungsdienst aus dem zertrümmerten Auto heraus. Sie wurde nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus nach Hamburg gebracht. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten hatte die Polizei die Hagener Allee in beide Fahrtrichtungen gesperrt.



Im Einsatz waren: FF Ahrensfelde, Löschgruppe Hagen, Rettungsdienst mit Notarzt und die Polizei