(rtn) Bei Baumfällarbeiten der Straßenmeisterei auf dem Bauhof der Stadt Ahrensburg wurde eine Kettenreaktion ausgelöst in deren Folge mehrere Arbeiter verletzt, verschüttet oder vermisst wurden. In einer sehr realistisch gestalteten Übung haben am Dienstagabend auf dem Gelände am Bornkampsweg Kräfte des THW, und der Schnelleinsatzgrupp (SEG) gemeinsam ein Rettungsszenario durchgespielt, damit im Ernstfall jeder Handgriff sitzt.



Der Übungseinsatz begann mit der Alarmierung des THW-Ortsverbandes Ahrensburg. Schon auf der Anfahrt zum Bauhofgelände lag ein Baum quer über dem Weg der zunächst von den Helfern mit Motorsägen zerlegt wurde. Dann hörten die ehrenamtlichen THW-Helfer überall Hilferufe von Arbeitern, quer über das große Gelände verstreut. Laut Übungslage waren sie verschüttet, oder vermisst. Auf Grund dieser Lage wurden sofort die Schnell-Einsatz-Gruppen 1. SEG, 4.SEG und 7.SEG Stormarn zum Übungsort geschickt.



Sofort nach deren Eintreffen wurde eine Verletztensammelstelle eingerichtet und ein Behandlungszelt aufgebaut. Mehrere San-Trupps kümmerten sich um die „Verletzten“, die THW-Helfer räumten dazu Bäume und Steinhaufen weg, oder zerlegten Betonröhren mit Spezialwerkzeug. Nach über drei Stunden war der Einsatz beendet: Ein Glück, dass es nur eine Übung war.



Hintergrund: Unter einer Schnelleinsatzgruppe - abgekürzt SEG - versteht man eine Gruppe aus medizinisch und / oder technisch ausgebildeten Einsatzkräften. Diese Gruppen unterstützen den Rettungsdienst bei größeren Schadensfällen = Größeren Notfallereignissen und schließen dabei die Lücke zwischen Rettungsdienst und Katastrophenschutz. Die Notwendigkeit ergab sich aus der Struktur des Rettungsdienstes. Der Rettungsdienst ist primär auf Individualnotfälle ausgerichtet, bei größeren Schadensfällen wird der Rettungsdienst durch die SEG unterstützt.