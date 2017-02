(rtn) Ein Großfeuer hat in der Nacht das Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr in Kronshagen zerstört. Es entstand Sachschaden in Millionenhöhe. Menschen wurden nicht verletzt. Jetzt Luftbilder Online.

Der im Gebäude wohnende Gerätewart hatte das Feuer gegen 04:15 Uhr bemerkt und die Berufsfeuerwehr Kiel alarmiert.

"Beim Eintreffen der ersten Feuerwehrleute schlugen die Flammen bereits aus dem Dach und einige Feuerwehrfahrzeuge standen bereits in Vollbrand", sagte Brandoberamtsrat Jens Petersen vom Direktionsdienst der Berufsfeuerwehr Kiel am Einsatzort. Rund einhundert Feuerwehrleute kämpften gegen die Flammen an, auch zwei Drehleitern waren eingesetzt. Durch den massiven Löscheinsatz gelang es der Feuerwehr das Schulungsgebäude vor einem Übergriff der Flammen zu retten. Die Brandursache ist noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt.