(rtn) Nach dem Großfeuer in Kronshagen sicherten Ministerpräsident Torsten Albig und Schleswig-Holsteins Innenminister Stefan Studt der Freiwilligen Feuerwehr Kronshagen bei einem Besuch am Mittwochnachmittag ihre volle Unterstützung zu.

"Ich war zulange Feuerwehrdezernent in der Landeshauptstadt, als dass ich nicht todtraurig hier stehen würde. Ich weiß, was es für die Kameradinnen und Kameraden bedeutet. Das ist nicht nur eine Halle mit Fahrzeugen, es ist das Leben der Feuerwehr. Herzblut stecke in diesem Gebäude und den Fahrzeugen, „damit will man retten und jetzt kann man nicht mehr retten. Das ist unendlich traurig", sagte der Ministerpräsident.



Um den Brandschutz in Kronshagen zu gewährleisten, trifft sich die Freiwillige Feuerwehr Kronshagen nun erstmal in einer Krisensitzung mit dem Kreisbrandmeister. "Den Dienstbetrieb werden wir sicherlich mit Hilfe unserer Nachbargemeinden und der Feuerwehr Kiel sicherstellen können. Aber ein neues Feuerwehrauto kauft man nicht mal so eben um die Ecke", sagte Esselbach. "Drei, vier Jahre muss man da schon rechnen." Vorrübergehend bekommt die Wehr in Kronshagen ein ehemaliges Schulungsfahrzeug der Berufsfeuerwehr Kiel zur Verfügung gestellt, das schon morgen einsatzbereit sein soll. Das Gerätehaus der Feuerwehr ist laut der Gemeindeverwaltung über die Gebäudeversicherung, die Einsatzfahrzeuge über den kommunalen Schadensausgleich abgesichert. Bei dem Großfeuer entstand ein Schaden in Millionenhöhe. Verbrannt sind zwei Einsatzleitwagen, ein Löschgruppenfahrzeug (LF) 20, ein LF 16/12, ein LF 8/6, ein Gerätewagen Logistik, ein Mannschaftstransportwagen und ein Feuerwehr-Oldtimer (VW-Käfer).