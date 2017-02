(rtn) Regisseur Detlev Buck spendiert 120 Tickets für Kinder aus ärmeren Familien. Zur Vorstellung in Bargteheide kommt Schauspielerin Lea van Acken.



Der neue Bibi-&-Tina-Film "Tohuwabohu total" ist Zum bundesweiten Kinostart auch in Bargteheide zu sehen. 120 Kinder aus ärmeren Familien können am Sonntag, 26. Februar, um 15.30 Uhr kostenlos im Cinema Paradiso dabei sein, wenn Lina Larissa Strahl (Bibi, v.l.), Lea van Acken (Aladin und Adea) sowie Lisa-Marie Koroll (Tina) beweisen, dass man gemeinsam alles schaffen kann.

Der Verein "Bunte Vielfalt Bargteheide Stadt und Land" verteilt die Freikarten ab 15 Uhr vor dem Kino an Kinder aus der Region und Flüchtlingsfamilien. Hauptdarstellerin Lea van Acken (18), die in einem Dorf bei Bad Segeberg wohnt, kommt auch vorbei. Und der Filmverleih DCM Berlin verspricht eine Überraschung. Quelle: Hamburger Abendblatt



Inhalt:

Egal wohin man sieht, es herrscht einfach nur Chaos: Bibi (Lina Larissa Strahl) und Tina (Lisa-Marie Koroll) läuft ein ziemlich widerspenstiger Ausreißer in die Arme, der sich wenig später als Mädchen entpuppt und von der eigenen Familie verfolgt wird. Dessen Vater ist so weltfremd und stur, dass selbst Bibi mit ihrer Hexerei nicht dagegen ankommt. Unterdessen befindet sich Schloss Falkenstein im Umbau, weshalb der Graf (Michael Maertens) völlig überfordert ist und Alex (Louis Held) will am liebsten ein Musik-Festival auf dem Gelände veranstalten und sich deshalb seinem Vater widersetzen. Und dann wird zu allem Überfluss auch noch Tina entführt. Bei all dem Durcheinander müssen die Freunde kräftig zusammenarbeiten, um etwas zu bewirken, denn nur gemeinsam bewegt man auch was - und nicht mit Hexerei.

Unsere Bilder auf dem rtn-media-server zeigen: Photo Call & Pressline am Roten Teppich zur Hamburg-Premiere von Bibi & Tina Tohuwabohu Total am 21.02.2017 in Hamburg mit Louis Held, Lina Larissa Strahl, Detlev Buck, Lea van Acken, Karim Düzgün Günes, Altamasch Noor, Katharina und Stephen Dürr