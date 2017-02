Reserved Store Opening in Hamburg

(rtn) Reserved eröffnete am Dienstagabend einen weiteren Flagship Store in Deutschland und zwar in in der Spitaler Straße in Hamburg. Wir waren dabei.





Die polnische Bekleidungskette mit Sitz in Danzig wurde von Mark Piechocki und Geroge Lubianiec gegründet.



Derzeit betreibt das Unternehmen rund 146 Reserved Filialen in Polen mit einer Gesamtverkaufsfläche von 102.000 Quadratmeter, zu meist sind die Filialen in Einkaufszentren angesiedelt. Das Unternehmen hat im Jahr 2002 seine erste Auslands Filiale in Tallinn eröffnet und die Auslandsexpansion von da an stetig voran getrieben



Unsere Bilder auf dem rtn-media-server zeigen: Sofia Tsakiridou mit Hund Karl, Nikeata Thompson, Fashion-Bloggerin Juliane Diesner, Ben Münchow, Svenja Holtmann, Jo Groebel mit Gattin Grit Weiss