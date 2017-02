(rtn/lfv-sh) Nach dem Großfeuer und dem Totalverlust aller Fahrzeuge und der Fahrzeughalle der FF Kronshagen zeichnet sich schnell ab, dass die Einsatzbereitschaft der FF zumindest in Teilen wieder hergestellt wird. So wurden Fahrzeuge des KatS des Kreises und der Feuerwehr Kiel zumindest übergangsweise schon am Mittwochnachmittag in freien Hallen des benachbarten Bauhofes in Kronshagen stationiert.

Auch befreundete Feuerwehren wie Eckernförde oder Güstrow haben angeboten, Fahrzeuge auszuleihen. Schnelle und unbürokratische Hilfe versprachen auch Ministerpräsident Torsten Albig und Innenminister Stefan Studt, dieam Mittwoch die Einsatzstelle besuchten und den Kameraden Trost, aber auch Anerkennung für den außergewöhnlichen Einsatz zusprachen. An der Landesfeuerwehrschule werde geprüft, ob kurzfristig ein wasserführendes Fahrzeug, das eh zum Verkauf steht, unbürokratisch zur Verfügung gestellt werden kann, sagte Ministerpräsident Albig. Man werde zudem im Innenministerium eine Arbeitsgruppe zusammenstellen, die dafür sorgen soll, dass die FF Kronshagen so schnell wie möglich wieder zu alter Schlagkraft zurückfinden kann, kündigte Innenminister Studt an. Moralischen Beistand und auch das feste Versprechen, Hilfe zu leisten, wo immer diese nötig ist, brachten auch die stellv. Landesverbandsvorsitzende Ilona Dudek und Landesgeschäftsführer Volker Arp mit nach Kronshagen. Wehrführer Christian Esselbach bedankte sich für die aufmunternden Worte und freute sich über die angebotenen Hilfen, die nun von allen Seiten kommen. Der Sachschaden an allen sieben Einsatzfahrzeugen, einem Oldtimer und der Fahrzeughalle wird auf rund 5 Millionen Euro geschätzt.



Der Alptraum einer jeden Feuerwehr ist für die Kameraden der FF Kronshagen gestern morgen wahr geworden: Ihre Fahrzeughalle brannte komplett ab. Sieben Einsatzfahrzeuge und ein Oldtimer wurden ein Raub der Flammen - darunter auch ein erst 14 Tage alter Einsatzleitwagen ELW. Die Brandursache ist noch unklar. Im Einsatz waren in Spitzenzeiten rund 130 Einsatzkräfte der FF´n Ottendorf, Melsdorf, Stampe, der BF Kiel, der Marine-Stützpunktfeuerwehr Kiel und der TEL des Kreises Rendsburg-Eckernförde. Das Feuer wurde um kurz nach 4 Uhr gemeldet. Da stand die Fahrzeughalle bereits in Vollbrand und stürzte wenig später ein. Quelle: LFV-SH





Feuerwehren, die helfen wollen, können ihre Angebote an die Gemeinde Kronshagen, Hauke Stelter (Leiter des Bauamtes), hauke.stelter@kronshagen.de senden.