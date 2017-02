(rtn) Das Service-Team der Dinner-Show PALAZZO bekam am Mittwochabend prominente Unterstützung. Viele VIPs bewiesen für den guten Zweck ihre Qualitäten als Kellner.



Hintergrund der Promi-Parade im Spiegelzelt an den Deichtorhallen: PALAZZO-Gastgeberin Cornelia Poletto engagiert sich seit vielen Jahren als Schirmherrin des Altonaer Kinderkrankenhauses (AKK). Deshalb lud die Spitzenköchin zur großen Charity-Gala zugunsten des Lufthafens ein. In der besonderen Einrichtung werden seit 2011 Kinder und Jugendliche betreut, die auf eine Langzeitbeatmung angewiesen sind.





Unsere Bilder auf dem rtn-media-server zeigen: Matthias Schloo, Anika Lehmann, Sanna Englund, Sabia Boulahrouz, Ulf Ansorge,Dr. Rüdiger Grube, Cornelia Poletto, Hubert Neubacher und Nova Meierhenrich, Ulf Ansorge, Carlo von Tiedemann, Dana Diekmeier ,Rhea Harder-Vennewald, Jörg Vennewald, Priv. Doz. Dr. med. Ralf Stücker, Christiane Dienhold, Dorothee und Hubertus Meyer-Burckhardt