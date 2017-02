(rtn) Aktuell ist Helge Schneider mit seinem Programm "Radio Pollepopp" auf Tour. Bei Markus Lanz in der Sendung erklärt er, warum er sich für einen Rücktritt vom Rücktritt entschieden hat.

Weitere Gäste sind:



Dr. Cornelia Strunz, Ärztin

Etwa 47.000 in Deutschland lebende Frauen sind Opfer von Genitalverstümmelung. Strunz setzt sich für Frauen ein, die ihre weibliche Identität zurück möchten. Die Ärztin erzählt von ihrer Arbeit.



Tiranke Diallo über "Mama Afrika e.V."

Seit 2004 engagiert sie sich für den Verein "Mama Afrika e.V." Diallo weiß: "In Afrika mangelt es an Aufklärung!" In der Sendung erzählt sie, wie sie vor Ort versucht zu helfen.



Charles Brauer, Schauspieler

Am 8. Februar wäre Manfred Krug 80 Jahre alt geworden. In der Sendung erzählt Brauer von der Zusammenarbeit mit Krug und erinnert sich an das letzte Gespräch.



Mathilde Schwabeneder-Hain, Autorin

Seit über zehn Jahren arbeitet sie als Auslandskorrespondentin in Rom. In ihrem Buch "Die Patinnen" geht es um Frauen an der Spitze der Mafia-Clans. Sie berichtet von ihren Recherchen. Quelle: ZDF