(rtn) Vom 26. Februar bis zum 8. April zeigt das Hamburger Ohnsorg-Theater die

Komödie "Freundschaftsspiel" von Stefan Vögel, Plattdeutsch von Heino Buerhoop mit Tanja Bahmani, Birte Kretschmer, Markus Gillich, Tim Ehlert und Tobias Kilian. Wir waren bei einer Fotoprobe dabei.



Fußball und Kindersegen – da ist Treffsicherheit auf allen Linien gefragt und der Ball kann nicht immer flach gehalten werden. Leon, Bernd und Robbi sind seit jeher beste Freunde und eingefleischte Fußball-Fans. Seit Jahrzehnten treffen sie sich regelmäßig und streiten über Werder Bremen und den HSV. Abseits des Spielfeldes basteln Leon und seine Frau Romy schon lange erfolglos am ersehnten Nachwuchs. Die zweifache Mutter Babs rät ihrer Freundin Romy, künstlich nachzuhelfen. Und zwar ohne Leons Wissen. Ein Mann mit guten Genen muss her, den sie gut kennt. Dass Romy sich für den heimlichen Freistoß just Babs’ Ehemann Bernd aussucht, stellt die Freundschaft der beiden Paare auf eine harte Probe – zumal Leon bei einem Test auch noch erfährt, dass er unfruchtbar ist. Bis zum Abpfiff geraten beide »Mannschaften« gehörig durcheinander und Kumpel Robbi macht als Schiedsrichter nicht die glücklichste Figur.



Komödie von Stefan Vögel Plattdeutsch von Heino Buerhoop

Inszenierung Adelheid Müther, Bühnenbild Katrin Reimers, Kostüme Christine Jacob



Quelle: Ohnsorg-Theater