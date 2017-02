(rtn) Der Förderverein der Feuerwehr Bargteheide e.V.. veranstaltet am Sonnabend

den diesjährigen Feuerwehrball der Freiwilligen Feuerwehr Bargteheide im Ganztageszentrum. Anlass der Veranstaltung ist das 136 Jährige Bestehen der Feuerwehr Bargteheide. Wir waren beim Aufbau dabei.



„Wir begrüßen alle Gäste – wie auch im letzten Jahr – bei einem Glas Sekt, pünktlich um 19:00 Uhr, in den festlich geschmückten Räumlichkeiten des Bargteheider Ganztagszentrums", so Ulrich Korn, Vorsitzender des Fördervereins.



DJ Volker Ahlers sorgt wieder für Musik und Lichtshow. „Als „warm-up“ wird uns der deutsche Vizemeister im HipHop kräftig einheizen.“, freut sich Korn. Für mehr Platz zum Tanzen und Feiern wird ein beheiztes Zelt aufgebaut. Die Bad Oldesloer „Bulli Bar“ versorgt alle Feiernden wieder mit leckeren Cocktails. In diesem Jahr geht der selbstkreierte Cocktail „Bargteheider Blaulicht“ an den Start! Essen und Trinken für „jung & alt“ runden das Angebot ab. Höhepunkt des Abends wird die große Tombola werden.



Hochwertige Preise warten auf glückliche Gewinner. Das legendäre Kuchenbuffet mit Kuchen und Torten, gebacken von den Familien der Feuerwehrangehörigen, wird ab Mitternacht auch nicht fehlen.



„Den Abend, in den die Feuerwehr sehr viel liebevolle Arbeit investiert, wollen wir gerne mit vielen Bargteheider Bürgerinnen und Bürgern gemeinsam genießen“, betont Korn – ein Fest für jedermann! Noch gibt es Karten an der Abendkasse für 9,00 Euro. Viel Spaß.