(rtn) "Robin Schulz – The Movie" dokumentiert den Aufstieg des DJs und Produzenten Robin Schulz vom talentierten Newcomer zum international gefeierten Superstar und zeigt einen Blick hinter die Kulissen des Lebens eines Weltstars.

Partner in crime auf dieser verrückten Tour ist auch das Team von Q/S designed by, mit welchem sich Robin Schulz 2017 den Traum einer eigenen Fashion-Kollektion erfüllt hat. Zur Kino Premiere der spannenden, 90-minütigen Dokumentation im Hamburger Cinemaxx Dammtor hatte Robin Schulz seine Fans, Wegbegleiter, Medienvertreter, Blogger und weitere prominente Gäste bei Food & Drinks ein, ihn auf seiner Reise ein Stück zu begleiten und stellt exklusiv eine Preview seiner ersten Q/S designed by Robin Schulz Capsule Collection for Women and Men vor.





Unsere Bilder auf dem rtn-media-server zeigen: Robin Schulz mit Mutter Ilse, Betty Taube-Guenter, Elena Carriere und Anna-Maria Damm, Katharina Damm, Christian Ulmen und Collien Ulmen-Fernandes, Luisa Mazzurena und Model Betty Taube-Guenter, Stephen Duerr mit Katharina, Johanna Klum, Minh-Khai Phan-Thi, Janin Ullmann, Dana Diekmeier, Bernd Dopp