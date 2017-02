(rtn) Die Freiwillige Feuerwehr Großhansdorf blickte auch in 2016 auf ein sehr arbeitsreiches Jahr zurück: Zu insgesamt 150 Einätzen rückten die Feuerwehrleute aus, stellte Gemeindewehrführer Andreas Biemann zur Eröffnung der diesjährigen Jahreshauptversammlung im Waldreitersaal fest, zuvor hatte er die Gäste aus Politik, Verwaltung und befreundeter Nachbarwehren begrüßt.



Personell ist die Wehr gut aufgestellt sagte der stellvertretende Gemeindewehrführer Thomas Drenckhahn in seinem Jahresbericht. Zum Jahresende 2016 hatte die Freiwillige Feuerwehr Großhansdorf einen Mitgliederbestand von 107 aktiven Kameradinnen und Kameraden. Davon waren 51 in der Einsatzabteilung und 56 im Orchester tätig. Die Reserveabteilung zählte zwei Mitglieder. Die Jugendfeuerwehr hatte 20 Mitglieder und die Ehrenabteilung zählte 19 Mitglieder. Die Zahl der fördernden Mitglieder betrug 188.





Im Jahr 2016 gab es 150 Einsätze abzuarbeiten, davon:



20 Brände,

108 technische Hilfeleistungen und

22 Fehlalarme



Bei den Einsätzen konnten 21 Personen aus einer lebensbedrohlichen Situation gerettet werden. 5 Personen konnten nur noch tot geborgen werden.



9 Einsätze waren auf der BAB 1 Hamburg- Lübeck.

5 Einsätze wurden im Rahmen der nachbarschaftlichen Löschhilfe abgearbeitet.

49 Einsätze sind auf die Regenfälle im Mai und Juni zurückzuführen.



Die Einsätze gingen über die ganze Palette der Feuerwehrtätigkeit: Notfall Tür verschlossen, Ölspur, Wasser im Keller, läuft Dieselkraftstoff aus LKW, Baum auf Straße, Baum auf Haus, brennt Papiercontainer, brennt PKW, Verkehrsunfall Person klemmt



Besondere Einsätze:

Im Jahr 2016 wurde die Wehr zu 150 Einsätzen alarmiert. Zieht man die 49 Einsätze anlässlich der Starkregenereignisse im Mai und Juni ab, ergibt sich aber eine gleichhohe Einsatzbelastung wie in 2015 und das war bekanntermaßen schon ein Rekordjahr, so Thomas Drenckhan in seinem Bericht.



Auch wenn jeder Einsatz für sich eine besondere Herausforderung für die Betroffenen und auch für die Feuerwehr darstellt, so waren es in 2016 zwei Einsätze, die uns doppelt getroffen haben. Denn bei diesen Einsätzen waren wir als Feuerwehr auch die Betroffenen. Im Mai und auch im Juni hatten wir die Starkregeneinsätze, beide Male liefen die Wassermassen auch in das Feuerwehrhaus und sorgten hier für „Land unter“. Trotz des schnellen Eingreifens der Kameradinnen und Kameraden konnte nicht verhindert werden, dass Teile des Feuerwehr­hauses überflutet wurden. Ob die im Anschluss getroffenen Maßnahmen verhindern, dass es wieder zu solchen Ereignissen kommt, muss sich erst noch zeigen.



Wie schon in 2015 wurden wir wieder 15 Mal von Polizei oder Rettungsdienst angefordert, um verschlossene Türen zu öffnen oder beim Tragen der zu behandelnden Personen zu unter­stützen.



Auch zu Tierrettungen musste die Feuerwehr Großhansdorf im letzten Jahr ausrücken. Einmal musste eine Entenfamilie aus einem Regenrückhaltebecken gerettet werden. Ein anderes Mal musste ein Schwan eingefangen werden, weil er sich in einer Angelschnur verfangen haben sollte. Und dann war da noch ein Reh, was sich zwischen einem Schuppen und einem Zaun eingeklemmt hatte. Aber auch diesem Tier konnte mit einem beherzten Griff geholfen werden.



Vierzehn Mal wurden die Wehr alarmiert, weil ein Rauchmelder oder eine Brandmeldeanlage grundlos ausgelöst hat. Insgesamt erhöhte sich die Zahl der Fehlalarme um 5 auf 20, gegenüber 15 in 2015.





Dienste und Ausbildung:

Es wurden 42 Übungsdienste, 30 Sonderdienste und Veranstaltungen, eine Jahreshauptversammlung und acht Vorstandsitzungen abgehalten. Es gab 26 erfolgreiche Teilnahmen an Lehrgängen der Kreisfeuerwehrschule, davon fünf durch die Jugendfeuerwehr und zwei erfolgreiche Teilnahmen an Lehrgängen der Landesfeuerwehrschule



Veranstaltungen der Feuerwehr Großhansdorf waren:

Preisskat

Feuerwehrball im Waldreitersaal

Gemeinsamer Spielenachmittag mit allen Abteilungen

Tag der offenen Tür

Haxenessen

Laternenumzug

Musikalischer Weihnachtsmarkt im FF- Haus



Erwähnenswert:

Auch im vergangenen Jahr sollte die gemeinsame Ausfahrt aller Abteilungen in Form einer Fahrradralley stattfinden und wurde diesmal vom Orchester vorbereitet. Leider spielte das Wetter nicht mit, so wurde kurzerhand umgeplant und ein Spielenachmittag am Feuerwehr­haus abgehalten, bei dem alle Beteiligten viel Spaß hatten.



Am 9. Juli hat sich die Feuerwehr Großhansdorf besonders aktiv auf dem Sommerzauber der Gemeinde gezeigt. An einem Getränkestand und dem Grillstand konnten sich die Gäste stärken. Beide Stände wurden sehr gut angenommen und der Einsatz aller Kameraden ist an dieser Stelle hervorzuheben. Auch in diesem Jahr wollen wir dort wieder mit unseren Ständen teilnehmen.



Am 1. Advent, dem 27. November, veranstaltete das Orchester mit Unterstützung der Einsatzabteilung zum dritten Mal einen musikalischen Weihnachtsmarkt im Feuerwehrhaus. Bei leckerem selbstgebackenem Kuchen, weihnachtlicher Musik und einem kleinen Kunst­handwerkermarkt konnten sich die Besucher ein wenig auf die Weihnachtszeit einstimmen.





Orchester

Das Orchester der Freiwilligen Feuerwehr Großhansdorf hat nach längerer Suche im Kame­raden Thomas Keller einen hervorragenden neuen Dirigenten gefunden, mit dem die zukünf­tigen musikalischen Herausforderungen gemeistert werden können. Einer der ersten des vergangenen Jahres war gleich im Frühjahr der Zapfenstreich zur Verabschiedung von Land­rat Plöger.



Das Orchester bestritt im vergangenen Jahr 52 Proben und insgesamt 19 musikalische Auf­tritte.



Nach den traditionellen Konzerten zu Neujahr und im Frühjahr und den Auftritten beim Großhansdorfer Matjesfest und beim Sommerzauber kam es zu einem besonderem medialen Highlight. Das Orchester drehte den Trailer und ein Werbevideo für den gemeinsam von SAT 1 Regional und dem Landesfeuerwehrverband initiierten Wettbewerb „Feuerwehrmusikzug des Jahres“. Da das Orchester gleichzeitig das Landesfeuerwehrorchester ist, nahm es selbst jedoch nicht am Wettbewerb teil.



Das Herbstkonzert stand diesmal unter dem Motto „Kino“. Dazu wurde das Forum des Emil-von-Behring-Gymnasiums in ein Kinocenter verwandelt. Etliche Schauspieler und Kompar­sen ließen das Konzert zu einem Ereignis werden.



Erneut wurde auch wieder die Polizeishow in der Sparkassenarena in Kiel erfolgreich bestrit­ten, diesmal mit dem Musikzug Amt Nortorfer Land als Verstärkung und nicht wie in den Vorjahren „nur“ im Vorprogramm, sondern mit einem eigenen Block im Showprogramm.



Beendet wurde das Jahr mit den Auftritten zur Weihnachtszeit, angefangen beim eigenen Weihnachtsbasar im Feuerwehrhaus, über den Rosenhof und den Heimatverein bis zum Weihnachtskonzert an Heiligabend im Waldreitersaal.



Die Bigband des Orchesters, die 2015 zum wiederholten Male den Landeswettbewerb „Orchestrale“ gewonnen hatte, durfte deswegen 2016 wieder am Bundeswettbewerb teil­nehmen und vertrat Großhansdorf und Schleswig-Holstein auch dort mit Erfolg.





Jugendfeuerwehr

m Laufe des vergangenen Jahres kamen insgesamt 10 neue Mitglieder zur Jugendfeuerwehr. Gemessen an der Gesamtzahl bekam sie somit „ein ganz neues Gesicht“.



Ein gut ausgebildeter Jugendfeuerwehrkamerad wechselte in die Einsatzabteilung, voraus­sichtlich werden ihm in 2017 zwei weitere Kameraden folgen



Insgesamt 1.962 Stunden verbrachte die Jugendfeuer im vergangenen Jahr mit der Teilnahme an den Übungsdiensten und Veranstaltungen. Besonders hervorzuheben ist dabei der sogenannte Berufsfeuerwehrtag, der zusammen mit dem Jugendrotkreuz Großhansdorf durchgeführt wurde. Beim BF-Tag verbringt die Jugend­feuerwehr einen Tag einschließlich Übernachtung im Gerätehaus und simuliert den Alltag einer Berufsfeuerwehr inklusive Einsätzen in Theorie und Praxis und z.B. gemeinsamer Essenszubereitung.



Am Jahresende gab es wieder die Abschlussfahrt nach Rendsburg ins Jugendfeuerwehr­zentrum Schleswig-Holstein. Dort standen zwar Spiel und Spaß sowie der Besuch beim Rettungshubschrauber „Christoph 42“ im Vordergrund. Es legten aber auch 8 Kameraden als Ausbildungsnachweis die Leistungsbewertung „Jugendflamme Stufe 1“ erfolgreich ab.

Brandschutzerziehung / Brandschutzaufklärung



Die Kameradinnen und Kameraden der Abteilung Brandschutzerziehung und Brandschutz­aufklärung haben im vergangenen Jahr 240 Stunden aufgebracht, um 462 Kinder aus allen Großhansdorfer Kindertagesstätten, 246 Kinder aus den Grundschulen sowie 147 Erwachsene (insgesamt 855 Personen) im Bereich BE/BA zu unterrichten.



Dabei kam in den Grundschulen zum ersten Mal auch der Dr. Schenzer-Versuchskoffer des Kreisfeuerwehrverbandes zur Anwendung. Kinder und Jugendliche lernen weitaus schneller und besser, wenn sie etwas tun und selbst etwas ausprobieren können. Die Koffer sind daher vollgepackt mit Streichhölzern, Sägespäne, Asche, Feuerzeug, Kerzen, Backpulver und vielem mehr. Somit haben Kinder nun die Möglichkeiten unter der Aufsicht der Brandschut­z-erzieher selbst Versuche, teilweise sogar mit Feuer, durchzuführen.



Zur eigenen Fortbildung und Inspiration nahmen die Kameraden an der Brandschutzerziehung in Bargteheide teil und besuchten das Landesforum BE-BA in Eutin.





Jahreshauptversammlung Wahlen, Ehrungen, Beförderungen

Stellvertretende Gruppenführer: HFM Jan-Victor Janßen und HFM Benjamin Tschirley

Gruppenführer: LM André Eckmann

Jugendfeuerwehrwart: FM Dirk Switalowski



Aufnahme von Anwärtern:

FMA Andrea Paasch, FMA Tom Reinemann und FMA René Schmidt. Der Anwärter FMA Maximilian Mikolaiski wurde bereits auf der Musikversammlung am 14.02.2017 in das Orchester aufgenommen.





Übernahme in die Ehrenabteilung:

LM Bernd Kallweit und HFM Jens Mommsen



Verleihung von Dienst­zeitabzeichen:

für 50 Jahre: LM Bernd Fred Kallweit und HLM Wolfgang Karnstedt

für 40 Jahre: HFM Waldemar Wagner

für 30 Jahre: HBM*** Andreas Biemann

für 20 Jahre: OFM Valerie Weigandt

für 10 Jahre: FM Luca Belser und HFM*** Thomas Mohr





Verleihung von Brandschutzehrenzeichen:

2. Stufe für 40jährige aktive Feuer­wehrzugehörigkeit: HFM Waldemar Wagner



Beförderungen:

zum Löschmeister: Jens Mommsen

zum Hauptfeuerwehrmann ***:Jan-Victor Janßen, Dirk Switalowski und Benjamin Tschirley

zum Oberfeuerwehrmann: Joscha Steenhagen

zum Feuerwehrmann / zur Feuerwehrfrau: FMA Maximilian Mikolaiski, FMA Andrea Paasch, FMA Tom Reinemann und FMA René Schmidt





Großhansdorfs Bürgermeister Janhinnerk Voß nutzte die Sitzung um sich bei allen Feuerwehrleuten für "die hervorragende Arbeit" zu bedanken: "Mein Respekt für ihre Arbeit ist ungebrochen und ich danke ihnen persönlich, aber auch im Namen der Gemeindevertretung, der Gemeindeverwaltung und aller Bürgerinnen und Bürger dafür, dass sie ihre Arbeit professionell, gewissenhaft, bescheiden und zuverlässig erledigen!"