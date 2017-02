(rtn) An der Finkenwerder Straße in Hamburg-Waltershof ist am Sonnabendmittag ein Lkw verunglückt. Das Fahrzeug war in einer Kurve aus der Spur geraten und umgestürzt. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Das Fahrzeug hatte 22 Tonnen Kaffeebohnen geladen.

Feuerwehrleute sicherten die Unfallstelle und streuten die bei dem Unfall ausgelaufenen Betriebsstoffe mit Bindemitteln ab. Eine Bergungsfirma richtete den umgekippten LKW wieder auf uns schleppte ihn ab.

Im Einsatz waren die Feuerwehren Finkenwerder, Moorburg, Umweltdienst und die Polizei