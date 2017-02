(rtn) "A Special Life" – Dieses Album ist der Beweis, dass John Mayall trotz seiner 82 Jahre immer noch ein energiegeladener Ausnahmekünstler ist. Mit dem neuen Album kehrt John Mayall mit seiner phantastischen Band zu seinen Wurzeln zurück : dem puren Blues. John Mayall ist am 6. März in der Hamburger Fabrik zu Gast.



Neben drei selbstgeschriebenen Songs von JOHN findet man auf dem neuen Album auch einen Song, der von den Bandmitgliedern Greg Rzab, Rocky Athas und Jay Davenport geschrieben wurde, sowie Blues Klassiker von Albert King und Jimmy Rogers. Auch CJ Chenier steuerte einige Songs bei, wie unter anderem ein von seinem Vater geschriebenen Song, der durch die Kombination von CJ Chenier’s Gesang und dem Akkordeon einen besonderen Klang erhielt.



Das neue Album ist das Erste nach 5 Jahren und verdeutlicht erneut, wie stark die musikalische Bindung zwischen JOHN MAYALL und seiner Band geworden ist, so lange spielen sie nun schon in dieser Besetzung zusammen. „A Special Life“ ist ein „must have“ für jeden Blues-Liebhaber! Quelle und Tour bei eventime



Live:

John Mayall - keyboards, guitar, harmonica, vocals

Rocky Athas - guitar

Greg Rzab - bass

Jay Davenport – drums