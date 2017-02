(rtn) Shopping ohne Limit, Saturday Night Feeling und prominente Show Acts. Hamburgs trendiges Einkaufs-Center Hamburger Meile hatte am Sonnabend zur großen Late Night Shopping Party. Motto: „Hier ist die Show“!

Die Hamburger Meile im Herzen der Hansestadt gilt als Europas längstes Shopping Center. Auf 47.700 Quadratmetern befinden sich über 150 Shops, Restaurants und Cafés. Mit coolen Marken, Freizeit- und Business-Fashion plus facettenreicher Food-Auswahl. Beim Late Night Shopping verwandelt sich die mega-lange Einkaufs-Mall auf ihren beiden parallel laufenden Ebenen zu einer gigantischen Entertainment-Bühne.

Live-Tanz-Show mit Let ́s Dance-Star Isabel Edvardsson

Einmal tanzen wie die Stars, tanzen lernen bei einem Star und eine beeindruckende Tanz- Show live miterleben. In der Hamburger Meile können Besucherinnen und Besucher alles gleichzeitig. Profi-Tänzerin Isabel Edvardsson, mehrfache Deutsche Meisterin sowie Europameisterin in den Standardtänzen, performt hautnah mitten im Shopping-Paradies. Salsa. Tango. Disco. Als Höhepunkt studiert der sympathische Star der RTL-Erfolgs-Show ‚Let ́s Dance‘ gemeinsam mit dem Publikum exklusiv eine Choreografie ein. Alle Late Night Shopper sind zum Mittanzen eingeladen.

Dance Beats von Jimi Blue Ochsenknecht aka DJ Brando

Wenn die Kreditkarte glüht und die Einkaufstüten prall gefüllt sind, kann an diesem besonderen Samstagabend in der Hamburger Meile wie in einem Club gechillt werden. Jimi Blue Ochsenknecht, sympathischer Schauspiel-Star und in der Club-Szene bekannt als DJ Brando, sorgt am DJ-Pult für Dance-Atmosphäre. Man kann zu seinen Grooves moven oder ein Fan-Selfie machen.

Faszinierende Entertainment-Highlights

Akrobaten, Zauberer, ein Artistik-Drahtseil zum Ausprobieren und der Duft frisch zubereiteter Zuckerwatte in der Luft verwandeln die Hamburger Meile in eine gigantische Manege. Auf ihrer gesamten Länge gibt es Entertainment-Highlights zu entdecken. Das Sportmodel-Duo Jim & John zeigt seine stahlharten Muskeln bei temporeicher Partner-Akrobatik. Elfenhaft zart verdreht Schlangenfrau Emiria Snyman mit ihrer extremen Körperbiegsamkeit allen Anwesenden den Kopf.

Unsere Bilder auf dem rtn-media-server zeigen: Isabel Edvardsson, Christine Deck, Saskia Leppin, Lovelyn Enebechi, Louisa Mazzurana, Patrick Bach mit Ehefrau Carola und Tochter Sienna, Carsten Gogol (Center Manager), Andrea Lüdke und Tochter Lilly, Jimi Blue Ochsenknecht, Jenny Elvers mit Steffen von der Beeck, Claudia Effenberg, Thomas Fleischmann, Maximilian Allgeier, Rebecca Coners (Miss Hamburg), Kristin Zirnsak, Francisca Urio, Benjamin Matthews, Tanja Buelter, Dagmar Berghoff, Vanessa Fuchs (Gewinnerin GNTM 2015), Lena Stockhausen (GNTM 2015), Nina Ensmann