rtn/ots) Polizeibeamte haben am Freitagnachmittag eine 31-jährige Bewohnerin einer Wohnunterkunft vorläufig festgenommen, da sie im Verdacht steht, ihren Wohnbereich in der Unterkunft in Brand gesetzt zu haben.



Ein Mitbewohner der aus dem Kongo stammenden Frau hörte verdächtige Geräusche aus ihrem Wohnbereich und schaute nach. Er sah die 31-jährige gerade ihr Zimmer verlassen und entdeckte anschließendin diesem Zimmer eine brennende Matratze.



Die 31-jährige Frau wurde im Umfeld angehalten und vorläufig festgenommen. Aufgrund der vorgefundenen Spurenlage am Tatort ist von einer schweren Brandstiftung auszugehen. Ihr Mitbewohner hat sich bei der Sicherung seiner persönlichen

Gegenstände eine leichte Rauchgasinhalation zugezogen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.



Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten bis 17:50 Uhr an. Durch das Feuer wurde das Dachgeschoss des Gebäudes völlig zerstört. Nach erster Einschätzung wird der Gesamtschaden auf 100.000 EUR beziffert. Die 31-jährige Beschuldigte wurde nach Durchführung einer erkennungsdienstlichen Behandlung durch Beamte des

Landeskriminalamtes 26 der Untersuchungshaftanstalt Hamburg zugeführt.