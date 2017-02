(rtn) In der von Regen aufgeweichten Erde hatten am Sonntagvormittag in Witzhave die Wurzeln einer über 15 Meter hohen Esche keinen ausreichenden Halt mehr gefunden. Der Baum kippte auf einen Wanderweg am Katerstieg, durchbrach einen Zaun und legte sich in den Garten eines Hauses und einen Teich.



Glücklicherweise war niemand im Garten und auf dem Waldweg zu diesem Zeitpunkt unterwegs. Feuerwehrleute der FF Witzhave zerlegten den Baum, räumten den Weg frei und sicherten die Bruchstelle.