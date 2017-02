rtn) Der Grammy-Gewinner und multi-platinausgezeichnete Künstler The Weeknd ist mit Starboy: Legend of the Fall 2017 auf Welttournee. Wir waren im Hallenstadion Zürich dabei.





Die von Live Nation exklusiv veranstaltete Starboy: Legend of the Fall World Tour 2017 folgt auf das mit Spannung erwartete neue Album „Starboy“, das am 25. November erschien.



The Weeknd (Abel Makkonen Tesfaye ) begann seine Karriere 2011 mit dem Mixtape „House of Balloons“, 2013 gefolgt von dem Studioalbum „Kiss Land“ und dem weltweit gefeierten „Beauty Behind the Madness“, das ihm 2015 zwei Grammy Awards bescherte und sich über drei Millionen Mal verkaufte. Die Single-Auskopplung „Earned It (Fifty Shades of Grey)“ erhielt eine Academy Award-Nominierung als bester Song.



The Weeknds viertes Album „Starboy“ erschien am 25. November. Der Titelsong featuring Daft Punk brach den Rekord der meisten Streams am Wochenende der Veröffentlichung. In weniger als einer Woche wurde die Single weltweit mehr als 17 Millionen Mal gestreamt, darunter allein 6,5 Millionen Mal in den USA. Quelle: Hallenstadion Zürich