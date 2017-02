Rauchmelder retten Leben

(rtn) Feuerwehrleute retteten einen Mann aus einer total verrauchten Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Kurt A. Körber Chaussee in Hamburg Bergedorf.



Rauchmelder hatten ausgelöst und es roch im ganzen Haus verbrannt. Daraufhin hatten andere Hausbewohner die Feuerwehr alarmiert. Unter Atemschutz holten die Feuerwehrleute einen Mann aus seiner Wohnung. Auf der heißen Herdplatte stand ein Kochtopf, das Essen war verbrannt. Die Wohnung und das Treppenhaus wurden belüftet. Danach konnten alle Bewohner wieder in das Haus zurück.



Im Einsatz waren die Feuerwehren Bergedorf, Nettelnburg, Rettungsdienst und Polizei