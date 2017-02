(rtn) Im Innenraum des Gerätewagen-Logistik der FF Havighorst wurde am Montagabend ein Feuer entdeckt. Ein Feuerwehrmann hatte den Brandgeruch in der Wache Dorfstrasse festgestellt und daraufhin alle Fahrzeuge in der Remise überprüft. Dabei hatte er Brand entdeckt und gelöscht.





Unter Atemschutz fuhren seine alarmierten Kameraden den 94/68/1 aus der Wache heraus und haben dort das Fahrzeug nach Glutnestern abgesucht. Im Innenraum der Fahrzeugkabine war ein Sitz angebrannt und mehrere Kunststoff-Teile waren in der großen Hitze bereits geschmolzen. Nach einer ausreichenden Belüftung wurde der 94/68/1 entladen und mit einem Abschlepper in die Werkstatt zu MAN gebracht. Möglicherweise wurde das Feuer durch einen technischen Defekt an der Lade-Erhaltung von Handlampen ausgelöst.