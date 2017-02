(rtn) Eine abgeknickte Birke hat am frühen Dienstagmorgen den Waldreiterweg in Großhansdorf blockiert. Anwohner hatten den Baum über der Straße entdeckt und den Notruf gewählt.



Feuerwehrleute der FF Großhansdorf legten eine Bandschlinge um den Stamm der Birke und zogen den Baum mit der Seilwinde um. Danach wurde der Stamm mit der Motorsäge in Stücke zerlegt und der Waldreiterweg wieder freigeräumt. Für die Wehr war dieser Einsatz bereits der 23. in diesem Jahr.